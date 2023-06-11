44歲女星小S(徐熙娣)憑藉不計形象又直率的性格，在節目製造不少「笑」果，深受大批觀眾喜愛，和老公許雅鈞育有3名寶貝女兒，不時透過社群平台分享生活，昨(10)日晚間主持完節目《小姐不熙娣》，居然發現鼓掌到雙手都出現瘀青，原因曝光後，有網友開玩笑：「不會又被酸民說家暴吧」，對此她回應了。

小S於10日在社群平台公開手部瘀青的特寫照，可見她將雙手併攏，手指指結下方微微透出一片青色，為此不改幽默本性說：「節目太精彩」，還附上一個哭臉表情符號，逗樂大批網友。

網友們湧入留言區：「超好笑，我幫妳呼呼」、「手掌穴道最多，以妳這種拍法，氣血都打通了」、「主持節目邊練功！會不會哪天練到一掌可以把來賓拍飛」，此外也有網友拿小S先前被網友瞎傳家暴的事來虧：「不是又會有酸民說被家暴吧」、「等一下又有人說：『姐，被家暴要說喔！』」，釣出小S親自回覆：「這個家暴太好笑啦！拿排尺打手喔。」

小S幾天前去日本旅遊，PO出在東京街頭走路，恰好眼睛瞇成一條線的醜照，引來網友回應：「邊走邊睡真好」，見此，她更新另一篇文，寫下：「好啦，放一張像樣的啦！」，附上的照片中，她露出迷人笑容、氣色頗好，豈料卻透露在法國餐廳，意外捏斷杯腳，好險看起來傷勢不嚴重，廚師還貼心幫忙貼OK绷，並且放了紫色的花在杯子中，為此小S打趣說：「不知道有沒有算錢進去。」