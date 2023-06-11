2024總統大選競爭白熱化，而國民黨總統參選人侯友宜近期一項民調中落居老三引發藍營基層焦慮。媒體人黃揚明10日在臉書以《中天新聞》YouTube頻道最新釋出的一段影片為主題指出，「這對侯友宜是非常大的警訊」，直言侯友宜必須多正面回應議題、加強「金句」的表達能力，引發討論。

《中天新聞》10日在YouTube頻道上傳一部「小編冒著丟工作風險想告訴侯市長，你的影片真難剪」影片，內容剪輯許多政治人物（其中許多是藍營）及名嘴，點出侯友宜在2024選舉中，需要改善的地方，特別是「侯團隊有很大缺陷、幕僚有問題、想法與民眾有落差、對議題判斷失準、速度太慢等」。影片一出瞬間引爆熱議，造成話題。對此，國民黨立院黨團總召曾銘宗坦言，侯團隊也確實應加強媒體宣傳。

而黃揚明10日就在臉書PO出一篇「侯友宜最大危機」指出，「時代改變了，網媒信仰的是『流量』，但侯友宜一直都不是自帶流量的政治人物」；黃揚明更指出，該則影片對「侯友宜是非常大的警訊」，他認為在侯友宜還沒徵召前，被民眾黨新北市議員陳世軒詢問美國「一法三公報六項保證」時，侯回應的「你說你說」已成為網路熱議話題、連前天政大學生座談會都有學生對此發問，也就是說一旦嘲諷侯成為「流量密碼」，恐有更多媒體起而效之。

黃揚明還說，在這種狀況下，「侯友宜的一舉一動、一言一行都會被放大檢視，隨時可能成為迷因」，最後更點出，「若侯友宜團隊還認為新北市長的選戰模式有用，那真的就太天真了」。而對於該影片，許多網友看完後也紛紛表達認同，「這一次的這樣方式呈現反而是對的」、「新北市長的選戰模式，派不上用場」、「這支影片實際在警惕侯」、「大家都是恨鐵不成鋼」。