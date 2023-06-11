外國有一媒體《Stat Mastery》在上月27日時發出一部「世界上最先進的10架戰鬥機」的影片，而前五名戰鬥機依序分別為美國的F-22、F-35、俄羅斯的蘇-57、中共的殲-20以及法國的飆風戰鬥機。對此，退役中將帥化民10日就表示，「其中CP值最高的戰鬥機是殲-20」，引發討論。

帥化民10日在中天節目《前進戰略高地》中表示，「CP值最高的戰鬥機是殲-20，美國的F-22就停產了，他的主力是F-35，全世界調度的也能夠做多。換句話說，跟中國大陸要幹起仗的時候，美國不只是自己的F-35，盟軍的F-35也會進來，所以他的數量很大，主力戰機就是要量大」。

帥化民更指出，「現在中共的殲-20的數量是不夠的，但他未來生產的是1100架，跟900架殲-35，加起來是2000架，這2000架才能形成對抗美國的主力軍種，雖然F-22很好，但停產以後維持不了多久了，因為它的維修費太貴，這點數量在戰場上起不了決定性的作用，中共現在的主力戰機是殲-16和殲-10C，數量還是最多，所以我現在肯定美國的主力戰機就是F-35」。