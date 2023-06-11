外媒《Stat Mastery》在上月27日時發出一部「世界上最先進的10架戰鬥機」的影片，而前五名戰鬥機依序分別為美國的F-22、F-35、俄羅斯的蘇-57、中共的殲-20以及法國的飆風戰鬥機。對此，前空軍副司令張延廷10日就表示，「將來中國大陸殲-20會變成主力，並且三張王牌分別為殲-20、上次攔截RC-135的殲-16，及最後的轟-20」，引發討論。

張延廷10日在中天節目《前進戰略高地》中表示，「第一名是F-22，F-22是美國唯一使用國，F-22是不外銷的，全世界只有美國用F-22，一架F-22要價65億台幣，非常貴的，一分錢一分貨，而且現在美國停產了，還有F-22的維持費也非常貴，飛一個小時要160萬台幣，且F-22是雙發，所以它是第一名；第二名F-35他是單發動機，F-22是超音速巡航，加上F-35的使用國家多；第三名是蘇-57，這是俄羅斯的，這比中共的殲-20出來的早，比較成熟才排在第三；第四才是殲-20，中共已經量產了，超過200架了；第五名就是法國的飆風」。

張延廷最後也斷言，「將來中國大陸殲-20會變成主力，並且三張王牌分別為殲-20、上次攔截RC-135的殲-16，及最後的轟-20，只要列入作戰序列，可以做隱形的戰略轟炸」。