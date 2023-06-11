美國軍方上月30日發布聲明指控，上周解放軍一架殲-16戰機在南海上空攔截美軍RC-135偵察機時，從機鼻橫向直切過去，迫使美軍機在殲-16產生的機尾亂流中飛行，而美國伯克級驅逐艦「鍾雲號」、加拿大哈利法克斯級護衛艦「蒙特婁號」3日航經台灣海峽時，一艘解放軍軍艦逼近美艦，最近僅137公尺，兩艦差點發生撞擊。對此，退役中將帥化民10日就表示「這些攔截活動、中共的軍機、中共的蘇州號，難道沒有上面的允許它們會做嗎？」引發討論。

帥化民10日在中天節目《前進戰略高地》中表示，「這些攔截活動、中共的軍機、中共的蘇州號，難道沒有上面的允許它們會做嗎？」帥化民也提到，「這就代表從2000年到現在中國大陸都低聲下氣，現在不願意這樣做了，抵近偵查這麼多年，這麼多年來美國搞了一萬兩千次，每天十一架次，美國搞人家內政的問題很有經驗的」，帥化民也說，「問題現在美國對中國大陸下不了手，必須要透過談判緩一緩」。

帥化民更擔憂，「為什麼美國不賣軍售給台灣？本來不是一天到晚講要鞏固台灣嗎？要變刺蝟嗎？怎麼突然停止了？F-16也不來了，飛彈、坦克車都沒來，那是不是美國跟中國大陸這暗盤之間談好什麼東西？」最後帥化民更說，「我們有被賣掉的機率啊，現在最擔心的是賴清德，這裡面很多玄機，外交談判桌面下的密會，那都是買賣」。