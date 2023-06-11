地方當局稍早表示，昨天早上，在提特梅利爾鎮（Tit Mellil）發生的意外事件造成2人死亡、5人「重傷」。
一個紡織業工會今天透過聲明宣布，「這起悲劇奪走了5名工人的生命。」
根據聲明，罹難的工人一直「努力在不符合基本安全規定的條件下，在工廠上方額外增建4層樓」。
工會呼籲追究事故責任，包括批准興建的官員。
國營的摩洛哥梅普新聞社（MAP）昨天援引地方官員說法稱，當局已開始調查倒塌原因。（譯者：施施）1120611
摩洛哥的一個工會今天表示，該國商業首都卡薩布蘭加（Casablanca）附近的一間紡織廠驚傳部分倒塌意外，造成至少5人死亡。
地方當局稍早表示，昨天早上，在提特梅利爾鎮（Tit Mellil）發生的意外事件造成2人死亡、5人「重傷」。
一個紡織業工會今天透過聲明宣布，「這起悲劇奪走了5名工人的生命。」
根據聲明，罹難的工人一直「努力在不符合基本安全規定的條件下，在工廠上方額外增建4層樓」。
工會呼籲追究事故責任，包括批准興建的官員。
國營的摩洛哥梅普新聞社（MAP）昨天援引地方官員說法稱，當局已開始調查倒塌原因。（譯者：施施）1120611
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