經典電影《侏羅紀公園》（Jurassic Park）中，科學家為了控制園內的恐龍，刻意打造了一個只有雌性的生存環境，卻萬萬沒有想到，「生命自己會找到出路」，雌性恐龍為了繁衍需求，竟然在未受精的情況下誕生出恐龍寶寶。類似的情況也出現在哥斯大黎加動物園的母鱷魚身上，相關研究已發表在《生物學報》（Biology Letters）。

據《紐約時報》6日報導，哥斯大黎加一間動物園內，一隻母鱷魚在2018年產下了一批蛋，由於這隻鱷魚過去16年都是單獨生活，突然產卵自然引起園方關注。然而更離奇的還在後頭，其中一顆蛋經過3個月孵化，竟發展出一隻發育完整、但沒能順利破殼的鱷魚寶寶。

電影《侏羅紀公園》經典的一幕，雌性恐龍為了繁衍需求，在未受精的情況下誕生出恐龍寶寶，讓生命找到出路。

研究人員表示，這隻鱷魚身上出現的是「孤雌生殖」（parthenogenesis）現象，也就是在沒有受精的情況下進行單性繁殖，產出的小寶寶身上只有母親的基因。

對此頗有涉獵的維吉尼亞理工學院（Virginia Tech）昆蟲學家布斯（Warren Booth）表示，雖然這是頭一次出現在鱷魚身上，但在自然界中，孤雌生殖其實比我們想像的更要普遍，像是眼鏡王蛇（king cobra）、鋸鰩（sawfish）以及加州神鷲（California condor）都有這樣的能力。

至於生物為什麼會出現單性繁殖的現象呢？有一派說法認為，在生存條件艱困的情況下，生物為了避免滅絕，因此激發出這種特殊的繁衍手段。

不過布斯博士指出，孤雌生殖也可能是一種沒有被演化過程淘汰的能力，未必是面對環境壓力或缺乏配偶的反應。2020年科學家就已經在蜥蜴身上發現，即使經由交配產卵，仍會出現部分產下的蛋只遺傳到母親的基因，也就是孤雌生殖，其他則是正常受精卵的現象，顯示這種能力可以自由開啟或關閉，且可能由單一基因所控制。