位於台北市北投區關渡的一間鹹粥名店昨(10)日發生槍擊事件，43歲潘姓越配老闆娘左胸中彈後，經緊急送醫已不幸身亡。男星大鶴(林鶴軒)從小住在附近，恰好目睹槍擊案的後半段，見到老闆娘血流不止的一幕，內心受到相當大的衝擊，發文回想此案件，手都會止不住地發抖。

大鶴在私人臉書表示他跟妹妹目睹封鎖現場跟急救的過程，表示當時老闆娘中槍後，他的腦子陷入一片空白，向現場其他民眾說：「應該要止血吧！」，然而所有人都被嚇傻，不敢上前幫忙，只能眼睜睜看著老闆娘倒在攤車旁邊，鮮血流個不停。

大鶴形容事發後的真實感受，坦言很難想像從小生活到大的地方，居然在光天化日之下發生槍擊案，親身感受到慌張的呼吸、無助的吶喊、恐懼的顫抖以及創傷症候群都是真的，最後他也說希望一切僅是電影，在文末寫了「R.I.P」哀悼老闆娘。

影片取自《中天新聞》

老闆娘10日在關渡遭人槍擊，發生爆炸聲，鄰居原以為是氣爆，不過警方獲報趕抵現場，卻發現老闆娘失去意識倒在地上，還撿到一枚彈殼，立刻拉起封鎖線，朝槍殺案偵辦，並查出凶嫌疑似為店內常客周姓男子，懷疑雙方有感情糾紛，後來潘女妹妹到警局作筆錄，證實周男追求姊姊遭拒，不過詳細案情仍待釐清。