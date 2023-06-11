「台灣最美麗歐巴桑」陳美鳳擁有凍齡美貌跟不科學的身材，最近日本行程順便旅遊，等待列車之際，與團隊嗨跳超夯南韓女團 (G)I-DLE新歌〈Queencard〉，美麗大方的舞步與青春活力的樣貌，看得眾人讚嘆不已，多年好友藍心湄也包括在內，對此，陳美鳳主動提出邀約：「下次我們一起跳。」

南韓女團 (G)I-DLE最近推出新專輯《I NEVER DIE》，主打歌〈Queencard〉中一段超洗腦的歌詞「I'm a Queencard」，唸起來很像台語「阿嬤饋咖」，被網友惡搞成迷因哽，在網路上瘋傳，陳美鳳也跟上流行，赴日旅遊時，抓緊列車到站前的空檔，與工作團隊練舞，最後錄成一段舞蹈影片，PO到社群網站給大家看。

影片中，陳美鳳站在C位，戴著帽子，身穿緊身白色T恤跟藍色牛仔褲，隨著音樂旋律一下，立刻扭腰擺臀晃動秀出火辣曲線，且動作熟練到完全不像才剛學，跳到最後，還設計了一個結尾動作，畫面曝光後，星友曾名辰、梁佑南、蔡允潔、蔡秋鳳等人都留言猛誇，其中藍心湄留言：「太可愛惹」，陳美鳳立刻邀請：「下次我們一起跳」，並附上2個笑臉表情符號。其他網友則回應：「仍像年輕辣妹，沒有問題」、「舞蹈動作不錯～開心快樂」、「美鳳姐舞力全開，真會跳、開心、愉快。」

陳美鳳此行是去日本出外景節目，被當地人盛情款待，9日初體驗日本樂器三味線，PO出現場演奏影片，戴著黃色帽子、身穿白色緊身衣的她彈著樂器，身旁穿著黑色和服的男老師則一邊唱歌、一邊打著節拍助興，氣氛相當歡樂，不過陳美鳳在貼文表示有被糾正姿勢不夠端正，讓她打趣稱：「說的真好害得我大笑！」