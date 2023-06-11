美聯社引述地方官員阿邁德（Khateer Ahmed）說法報導，豪雨和冰雹襲擊開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）的巴努（Bannu）、勒基馬瓦（Lakki Marwat）和卡拉克（Karak）等地區，許多樹木被連根拔起，還有電塔倒塌，當局正為傷者提供緊急援助。
去年，雨季豪雨和洪水重創巴基斯坦，造成1700餘人喪生，約3300萬人受到影響，近800萬人流離失所。
為減低自然災害衝擊，政府在昨天提交的國家預算草案中提撥13億美元，用於提升氣候適應能力。
巴基斯坦總理夏巴茲．夏立夫（Shahbaz Sharif）對傷亡人員表示哀悼，並指示當局加快救援行動。
與此同時，夏立夫下令官員在颶風比帕喬伊（Biparjoy）來臨之前採取緊急措施。巴基斯坦災害管理機構表示，風速達每小時150公里、「嚴重而強烈」的比帕喬伊颶風正向該國南部直撲而來。（譯者：施施）1120611
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