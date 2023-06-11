來自韓國的YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」在臺灣擁有超高人氣，頻道總共有125萬訂閱數，推出的韓食品牌「金家ㄟ」更是得到不少好評，許多人都非常喜歡該品牌口味道地的韓式泡菜。不過昨（8）日卻傳出金家ㄟ的兩款泡菜含有違規添加劑，因此「金家ㄟ泡菜」、「金家ㄟ小菜」系列品項目前全面停售，金家ㄟ也於臉書粉絲專頁發文致歉及說明。

人氣品牌「金家ㄟ」 道地韓國味吸引消費者

「金家ㄟ」是由YouTuber金針菇推出的韓食品牌，主打正宗道地的韓式口味，很快就建立起口碑，也吸引不少人購買。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，有關「韓勾ㄟ金針菇」的網路聲量在近一年有39,805筆，其中的高峰出現在2022年6月14日，共有1,861筆，為「金家ㄟ」與全家推出聯名商品帶起的網路討論，可見該品牌在網路上的人氣與影響力。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

▲「韓勾ㄟ金針菇」近一年聲量趨勢變化。

驗出添加物超標緊急下架產品 已購買者將進行全額退款與回收

金家ㄟ於臉書發文公告，表示於6月8日上午11時接獲臺北市衛生局通知，「金家泡菜－正宗韓式」品項中被驗出含有非產品使用範圍的添加物「精糖鈉鹽」（甜味劑）。金家ㄟ於第一時間進行內部查核作業，後續製造商坦承自2023年4月6日起，在金家ㄟ不知情的狀況下自行添加含有糖精鈉鹽成分的「糖粉」在「金家ㄟ泡菜－正宗韓式」、「金家ㄟ小菜－蔥泡菜」兩項產品中，已要求製造商說明細節，並立即下架該製造商所產製的兩項產品。

此外，金家ㄟ也於貼文中向消費者致歉，並表示自6月8日起該製造商所產製的「金家ㄟ泡菜」、「金家ㄟ小菜」產品項將全品項停售，並同步將產品送至第三方公正檢驗機關進行相關添加物檢驗。於2023年3月29日（預購）至2023年6月8日期間購買「金家ㄟ泡菜－正宗韓式」及「金家ㄟ小菜－蔥泡菜」，以及已訂購但尚未收到的消費者，金家ㄟ將進行全額退款與回收。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年06月09日至2023年06月08日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『韓勾ㄟ金針菇』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。