百萬YouTuber蔡阿嘎日前到東京評價「日本5家超難吃的連鎖地雷店」，因為批評「用看的就知道難吃」還共食一份食物，掀起台日兩地關注，近日有民眾透露日本好友認為台灣的三商巧福很難吃，在網路上引發熱烈討論。

三商巧福遭日人嫌不好吃？被指牛肉麵是台灣拉麵他嘆：明明不錯吃

一名網友在PTT八卦版上分享，蔡阿嘎因為說日本連鎖餐廳難吃鬧得滿城風雨，對此原PO的日本朋友反嗆台灣三商巧福才難吃，認為「牛肉麵是台灣的拉麵」，讓原PO聽了很不是滋味，「三商巧福明明不錯吃，被日本人這樣講，該怎麼回？」

部分消費者認為三商巧福牛肉麵是基本標準，「確實，我家巷口最讚」、「無法反駁」、「是真的還好，雖然沒到難吃」、「三商巧福就是及格標準」、「三商巧福就吉野家等級，沒毛病」、「不算好吃但我很常吃欸」、「比他難吃=店可以收了」、「口味的確...但環境衛生還不錯」、「以前CP值高，現在有點貴」。

也有部分鄉民認為外國遊客不會專程來台灣吃三商巧福，「日本人來台灣會吃三商巧福？」、「三商就是吃粗飽的，誰出國專門吃這個？」、「我不否任，就是吃飽而已」、「不太可能有日本人來吃這個吧」、「三商巧福是拿來填飽肚子的，在台灣不算美食吧」。

三商巧福被台人讚品質穩定！眾皆餐廳2精髓：天天報到

但多數人認為三商巧福CP值很高，「三商巧福明明就很好吃」、「我覺得三商巧福蠻好吃的耶」、「三商巧福明明就還行，而且品質穩定」、「三商巧福的麵，屌打很多店家耶」、「牛肉麵還不錯吧！真的要比請提出參賽選手」、「三商巧福牛肉麵至少幹掉七成店家了」、「人家都開這麼久了，事實就是買單的人不少」、「三商比很多店耐吃了，也不貴，要比什麼？」、「平價速食等級，也有一定空間品質，大眾喜歡就好，台灣人跑去臭國外，被嘴回來就是這種感覺」、「三商巧福很好吃，我有一陣子天天報到」。

還有老饕表示三商巧福本體是酸菜和皮蛋豆腐，「日本有酸菜吃到飽？」、「其實酸菜多加一點不錯吃啊」、「三商我都是吃酸菜配牛肉麵」、「三商巧福本體是皮蛋豆腐吧」、「三商我都吃牛丼配皮蛋豆腐，很爽」。三商巧福漲價、被日人評難吃破千筆討論！品牌口號成網路關鍵熱詞

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看近一年三商巧福聲量趨勢，可以發現6月8日因為網友在PTT上討論日本人批評三商巧福不好吃，引發台灣網友熱烈迴響，造成1,718筆討論聲量；去（2022）年12月31日則因三商巧福宣布因原物料上漲，於今年1月6日起調漲商品售價，在網路上也引發1,501筆討論。

從近一年三商巧福探索概念，也能發現牛肉麵、原汁牛肉麵、香滷豬棒腿麵受到熱烈討論，就連「是你的是我的三商巧福」品牌口號也成為大多數人對三商巧福的第一印象。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年06月09日至2023年06月08日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『三商巧福』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「探索概念」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。