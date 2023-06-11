在網路訊息紊亂的時代，需要透過閱讀一本好書來紓解內心壓力，停下平日繁忙的腳步，用紙本文字傾聽內心的聲音。《DailyView網路溫度計》口碑聲量排名推出全新類別「暢銷好書」，以全台最豐富的「誠品線上」網路暢銷書為基礎，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統及《KEYDERS網路意見領袖搜尋引擎》掌握網路熱門話題、討論熱度及消費者口碑反應進行網路聲量排名，一起來看本月的暢銷好書排行榜。

暢銷好書NO.1 《晶片戰爭》

作者：Chris Mille

出版社：天下雜誌

半導體定義的世界——矽時代，「運算力」、「晶片」成為了這個世代的「石油」，從日常生活中的民生用品，到與他人連繫的通訊設備，再到足以對抗他國的兵器，幾乎所有事物都已經離不開「晶片」。本書深入剖析「晶片戰爭」背後的多種可能。

《晶片戰爭》獲《金融時報》年度最佳商業書、《經濟學人》年度最佳新書、《紐約時報》暢銷書、亞馬遜書店國際與國家安全、國際經濟學、經濟史分類榜TOP1。

網友推薦：「內容很豐富扎實，遠比市面上其他同類書籍都用更廣泛的角度來切入，是很全面的講半導體，甚至可以說是一本歷史書，看完會很有收穫，如果你對這題材有興趣，推薦一定要看看」、「一本書涵括了科技政治戰爭經濟等，一本半導體的發展史，第一次看到一本科普書能讓人淺顯易懂」。

image source:《DailyView網路溫度計》暢銷好書網路口碑排行（2023/03/10~2023/06/07）

▲《晶片戰爭》位居網路溫度計的暢銷好書網路口碑排行榜第1名。

暢銷好書NO.2 《大學的脊梁》

作者：楊渡、管中閔

出版社：時報出版

本書透過講述2018年台大校長遴選事件，臺大啟動新校長的遴選程序，在推薦截止前數日才被說服參與遴選的管中閔，不料卻因此走入一場巨大的風波，當時社會出現種種爭議與媒體輿論。

楊渡訪談這起事件的相關人士，這場遴選事件的始末都記錄在本書中，揭開事件背後的關鍵內幕，事件主角管中閔也提筆寫下當時的經歷與心情。

網友推薦：「基本上是一本政治書，文筆沒什麼問題，但是由於事件和作者的社會聲量較兩極化，所以一定會引起爭議，雖然我自己不是台大畢業，當初對這個事件也沒什麼感覺，但有這樣一本書還是好的，以不同的角度紀錄下學術爭議事件，值得一看。」

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▲《大學的脊梁》位居網路溫度計的暢銷好書網路口碑排行榜第2名。

暢銷好書NO.3 《晚安，我的生命》

作者：陳文茜

出版社：時報出版

資深媒體人陳文茜在無數次與死神搏鬥後，用真摯的文字寫下對人生、病痛的感受，《晚安，我的生命》不僅書寫生命，更透過疾病，思考、回顧生命中各種歷程，「健康是一個人的福分，總有用完的時候。把每一個日子過得淋漓盡致，就是最大的『活著』——人生沿途的風景，還包括了你自己。」

網友推薦：「一直是文茜姐的忠實聽眾，每每看到她在介紹世界各地發生的事，就覺得她心有世界，但很難想像，她居然是與死亡對峙的人，一直覺得她太會講，寫就會變成太像公眾語言，不像文學語言那麼私密那麼精細，也因為面對死亡，有一片赤誠，被觸動的，就是我手寫我心了」。

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▲《晚安，我的生命》位居網路溫度計的暢銷好書網路口碑排行榜第3名。

暢銷好書NO.4 《告別的時間套書: 你會坦然面對，每一場告別＋時間，才是最後的答案》

作者：角子

出版社：平裝本出版有限公司

療癒系文字創作者角子，撫慰人心的文風被稱為大家的「文字閨蜜」。今年角子出版的新作《你會坦然面對，每一場告別》及《時間，才是最後的答案》，細膩的文字帶領大家「練習告別」，今年角子出版的新作《你會坦然面對，每一場告別》及《時間，才是最後的答案》，以細膩的文字帶領大家「練習告別」，用一個個充滿溫度的故事陪伴讀者揮別過去，教以微笑揮別悲傷，迎向生命幸福。

網友推薦：「這本書中，作者角子透過許多真實案例以及自己過往失去至親至愛的故事，描述過程中心境的轉換和領悟的觀念。角子雖然經歷過多次感情失敗的經驗，卻沒有因為愛而膽小卻步，反而更勇敢地追求幸福，在愛的世界裡遇見更好的自己，也將愛的真諦傳遞給讀者。」

image source:《DailyView網路溫度計》暢銷好書網路口碑排行（2023/03/10~2023/06/07）

▲《告別的時間套書: 你會坦然面對，每一場告別＋時間，才是最後的答案》位居網路溫度計的暢銷好書網路口碑排行榜第4名。

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