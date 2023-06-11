新北市淡水區日前發生母女接連身亡的悲劇，30歲李姓女子與52歲李姓母親相依為命，但李女因與母親發生口角，4月中在2人的租屋處輕生，李母尚未走出喪女之痛，被氣急敗壞的房東掃地出門，最終在萬念俱灰下，留下指責女兒「死了還不放過我」的遺書，在女兒死後9天於漁人碼頭廁所自戕，母女接連離世讓人唏噓不已。

據了解，李母在淡水某賣場工作，而她與女兒相依為命，和其他親屬甚少來往，獨自一人含辛茹苦將女兒撫養長大，但母女間因觀念不同，常因各種細故發生爭吵。4月初，李女因感情問題而鬱鬱寡歡，在心情不佳下與母親摩擦漸深，2人在4月中再度爆發口角，雙方一言不合、越吵越兇，李母眼見持續爭吵不是辦法，決定暫時離開戰場前往上班，但這卻是她與女兒的最後一面。當天晚上，李母拖著疲憊的身軀返家，多次叫喚女兒都未獲得回音，原以為女兒出門散心，踏進浴室要洗漱時，這才驚見愛女自戕且已明顯死亡。

突然的變故與強大的悲傷讓李母不知該如何反應，她未在第一時間報警，反而選擇在家中陪伴女兒遺體度過一晚，直到隔日上班時間，賣場同事見她遲遲未出現，數度傳送訊息、撥打電話都無人回應而驚覺有異，聯繫派出所員警和房東前往開門，這才發現李母呆坐在窗前，現場人員連忙將她救下，李女的遺體則依規定處理。

李母承受喪女之痛又無家可歸，萬念俱灰下於漁人碼頭輕生，清潔人員發現後立刻報警。（圖／翻攝畫面）

但這家人的悲劇並沒有就此結束，在李女輕生的9天後，淡水漁人碼頭清潔人員清晨打掃時，發現有間女廁無法打開，門縫更滲出不明液體，清潔人員毛骨悚然、立刻報警，員警到場後破門才發現李母已開始僵硬的遺體，一旁的遺物中留有遺書，字字句句控訴自己選擇走上絕路的原因。

「我女兒，居然連死了都還不放過我。」李母在遺書中表示，她與女兒的關係是冰凍三尺非一日之寒，但沒想到愛女讓她承受白髮人送黑髮人的痛苦，而房子變成凶宅更讓房東難以接受，一氣之下將她掃地出門。痛失愛女又失去唯一的家，李母在雙重打擊下決定尋短，其姊姊接獲警方通知後趕來處理妹妹後事，看著胞妹的遺體悲慟萬分、泣不成聲，悲戚畫面讓在場人士跟著鼻酸，母女接連離世也讓人唏噓不已。

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