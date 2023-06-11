新北市淡水區日前發生母女接連身亡案，李姓婦人與女兒同住，但女兒在租屋處輕生，她也被趕出家門，在萬念俱灰下跟著尋短，律師林詠善表示，以行政院發布的住宅租賃契約範本來看，並沒有房屋變凶宅可要求出租人提前終止租約的規定，但要看雙方如何訂立合約，而「好宅變凶宅」是所有房東的噩夢，特定情況下有機會求償。

據了解，李姓婦人與女兒相依為命，但母女倆日前爆發爭吵，女兒一氣之下在母親上班時於租屋處輕生，房子變成凶宅更讓房東難以接受，一氣之下將她掃地出門，李婦在多重打擊下也選擇走上絕路。

至於房東將房客掃地出門是否合法，林詠善表示，以行政院發布的住宅租賃契約範本來看，承租人倘若出現欠租2月以上金額、存放爆炸性或易燃物品，以及違法使用等情況，出租人得提前終止租約，且承租人不得要求任何賠償，但此條款並不包括「好宅變凶宅」，還得看雙方合約如何訂立。

凶宅價格往往從市價的8折起降，最低可能打到3折、5折都無人問津。（圖／翻攝臉書）

而房客在租屋處輕生，非自然死亡導致房價大跌可謂是房東的最大噩夢，凶宅在市場上的價格普遍從8折起降，最低更可能打到3折、5折都無人問津，造成房價大打折扣的行為人已離開人世，在2種情況下房東仍有機會求償。

根據法規，倘若自殺者是未成年人，其法定代理人必須負擔賠償責任，倘若輕生者為成年人，但死後留有遺產，房東便可向遺產繼承人求償，但能獲得的金額不得超出死者的遺產，不足的部分則只能由房東自行吸收。

如某科技廠陳姓董事2021年因故在台中租屋處輕生，莊姓房東主張房子變成凶宅導致價值減損，對有死者繼承權的2名兄弟求償206萬元，法院認為陳男以違背善良風俗行為結束生命，與房屋價值有因果關係，判決陳的兄弟應賠償169萬元，全案仍可上訴。

律師林詠善提醒，行政院發布的住宅租賃契約範本中不包含「凶宅條款」，房屋變成凶宅後是否能請房客離開，則得看雙方合約如何訂立。（圖／翻攝畫面）

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