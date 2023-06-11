才在「520」5月20日當天才跟懷孕三個月的未婚妻柔柔求婚成功，越來越成熟的余祥銓已有準爸爸的架式，不但對嬌妻呵護備至，為了11月底將誕生的寶寶也正在物色房子，打算搬出北投老家在附近另找居所，希望給寶寶一個新環境也能就近照顧爸媽，看起來十分有肩膀，相信這樣的他也讓柔柔很有安全感。
時報周刊CTWANT在4月27日中午12點多，也直擊余祥銓與柔柔走出台北市內湖某家電視台，才走沒幾步，余祥銓便立刻伸手從口袋中掏出電子菸，隨後柔柔走進附近的商店，而余祥銓則坐在涼亭下，一邊吞雲吐霧，一邊等柔柔買完東西去跟她會合。
期間，只見余祥銓滑著手機，臉上表情卻似有心事一般，離去前，他將手中的咖啡一飲而盡，接著竟然將空杯丟在原處人就走了！已經是準備要當爸爸的人了，不管是抽菸過量還是亂丟垃圾，都不是好的示範，想當個稱職的爸爸，需要注意時時給孩子做個好榜樣喔！
◎提醒您：吸菸有害健康、吸菸害人害己。
更多 CTWANT 報導
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。