余祥銓到電視台附近的涼亭坐下來抽起電子菸。（圖／本刊攝影組）

才在「520」5月20日當天才跟懷孕三個月的未婚妻柔柔求婚成功，越來越成熟的余祥銓已有準爸爸的架式，不但對嬌妻呵護備至，為了11月底將誕生的寶寶也正在物色房子，打算搬出北投老家在附近另找居所，希望給寶寶一個新環境也能就近照顧爸媽，看起來十分有肩膀，相信這樣的他也讓柔柔很有安全感。

一直在滑手機的余祥銓，將咖啡一飲而盡。（圖／本刊攝影組）

時報周刊CTWANT在4月27日中午12點多，也直擊余祥銓與柔柔走出台北市內湖某家電視台，才走沒幾步，余祥銓便立刻伸手從口袋中掏出電子菸，隨後柔柔走進附近的商店，而余祥銓則坐在涼亭下，一邊吞雲吐霧，一邊等柔柔買完東西去跟她會合。

喝完咖啡後，余祥銓隨手將空咖啡杯放在一旁，人就走了。（圖／本刊攝影組）

期間，只見余祥銓滑著手機，臉上表情卻似有心事一般，離去前，他將手中的咖啡一飲而盡，接著竟然將空杯丟在原處人就走了！已經是準備要當爸爸的人了，不管是抽菸過量還是亂丟垃圾，都不是好的示範，想當個稱職的爸爸，需要注意時時給孩子做個好榜樣喔！

◎提醒您：吸菸有害健康、吸菸害人害己。

余祥銓在5月20日向未婚妻求婚，非常浪漫。（圖／取自余祥銓臉書）

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