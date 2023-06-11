中共4架軍機與俄羅斯4架軍機6日到7日在日本海、東海相關空域，展開第6次聯合空中戰略巡航，日本與南韓隨即派戰機升空警戒。前空軍副司令張延廷表示，俄羅斯跟中國大陸空中戰略巡航，通過韓國、日本航空識別區，韓國、日本兩國飛機都緊急起飛攔截，因為大家會緊張。

張延廷10日在中天《前進戰略高地》節目中表示，這是第6次空中戰略巡航，俄羅斯派了兩架Tu-95熊式轟炸機，蘇愷戰機作掩護，Tu-95從對馬海峽下來，通過對馬海峽，到黃海。中國大陸則派兩架轟-6K，殲-16作掩護。由東海經過黃海，通過對馬海峽，靠近日本這一端東邊通過，進入日本海。

張延廷指出，俄羅斯跟中國大陸飛機通過韓國、日本航空識別區，韓國、日本飛機都緊急起飛攔截，大家會緊張。

張延廷點出，俄羅斯和中國大陸在日本海周邊島嶼活動，頻率還蠻高的。這一次是中國大陸跟俄羅斯聯合空中戰略巡航，Tu-95是戰略轟炸使用，Tu-95已使用60年了；而俄羅斯跟中國大陸軍事上的合作互動聯合巡航頻率增加，動用飛機增加，天數也由一天變成兩天。

張延廷接著表示，俄羅斯跟中國大陸的軍艦海上聯合巡航，也通過宮古海峽、輕津海峽。空中與海上戰略巡航，這表示在軍事上的合作增加了。