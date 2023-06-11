總統蔡英文通話慰勞飛行員

總統蔡英文9日前往空軍防空暨飛彈指揮部暨南部區域作戰管制中心，向我方飛行員通話慰勞，陸戰機突然冒出喊話，我軍方緊急將它中斷，蔡英文露出尷尬一笑，才又繼續通話。媒體人謝寒冰表示，蔡英文難道不知道三天兩頭共機就在我們台灣附近轉來轉去，會出現這樣的對話，有什麼好奇怪的？

針對蔡英文呼叫我空軍，突冒出陸戰機喊話，謝寒冰今(10日)在政論節目《新聞大白話》中表示，這會很奇怪嗎？蔡英文難道不知道共軍軍機三天兩頭就在我們台灣附近轉來轉去，會出現這樣的對話，有什麼好奇怪的？所以軍方在安排蔡英文呼叫我空軍時，都沒想過這件事嗎？這就是軍方自己的問題。出現了這種糗態，只好自作自受。

謝寒冰接著表示，所以蔡英文不要去做這種秀，對軍心士氣，都不會有什麼幫助。她身為總統，其實要趕快去想，要怎樣去解除國軍當前面臨承受的壓力。她現在告訴我們，現在共軍每天給我們這麼多壓力，我們好辛苦。謝寒冰不禁說，是誰讓他們現在這麼辛苦，不就是妳的政策，造成他們現在這麼辛苦。

另外，有人質疑陸戰機突冒出喊話疑似造假；也有認為，我方對共軍頻道都同步截聼，背景一定會有雙方各頻道的聲音，就像辦公室內10個人同時說話一樣，而我方女飛官回答也相當正常。至截稿為止，國防部仍未公開做任何表態。