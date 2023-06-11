總統蔡英文通話慰勞飛行員

總統蔡英文9日前往「空軍防空暨導彈指揮部暨南部區域作戰管制中心」，與空軍飛行員進行戰備通話。未料突然冒出解放軍疑似在說「注意，我是中國空軍，你已侵入中國領空，嚴重侵犯我國主權」，蔡英文一度尷尬笑了出來。媒體人黃揚明不禁表示，蔡英文除了尷尬，沒有別的反應，辣台妹呢？原本的人設不見了。

黃揚明10日在中天《張雅婷辣晚報》節目中認為，如果對岸已經知道蔡英文這個時間點要通話，刻意去插播、或刻意去做各種干擾，讓她聽到這一段訊息，可說不堪設想，已經入島入戶，入到總統的耳朵裡，其實是很誇張的。

黃揚明接著指出，蔡英文的反應，除了尷尬，沒有別的反應。辣台妹呢？原本的人設不見了。她是來表演，只是想跟我們空軍弟兄喊個話，聽聽無線電的內容，未料被插播，本來要演一齣很漂亮的戲，結果居然被打壞了。

黃揚明認為，基本上軍方要懲處，站在旁邊的國安會秘書長顧立雄還沒意識到問題的嚴重性，這件事情一定要徹查，到底是怎麼回事？是怎麼樣的訊號、干擾，還是他們刻意去插播，都要搞清楚。

另外，對此事件，有人質疑陸戰機突冒出喊話疑似造假；也有認為，我方對共軍頻道都同步截聼，背景一定會有雙方各頻道的聲音，就像辦公室內10個人同時說話一樣，我方女飛官回答也相當正常。至截稿為止，國防部仍未公開做任何表態。