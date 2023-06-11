女星張棋惠曾是「4 In Love」成員之一，近年來經常於各大綜藝節目分享家庭生活，而她日前在節目中分享過去出道的經歷，讓一旁的小S感到驚訝，此外，她在近期還公開自己二十幾年前粉絲送給她的手寫信與照片，讓粉絲驚呼她現在與當時長得差不多，凍齡美貌也引起網友關注。

張棋惠過去與冷嘉琳、楊丞琳、黃小柔組成女團「4 in love」出道，她日前在節目《小姐不熙娣》談到過去出道的經歷，她表示，當年自己所屬女團從香港紅回台灣，有次在香港紅磡體育館後台準備時，男神劉德華竟貼心地幫忙搬椅子給她們坐，讓小S聽了相當吃驚，直呼「還是說他自己坐，你們就擅自說『喔喔，謝謝」張祺惠也回應，「沒有，是真的給我們坐」。

然而，張棋惠9日也在臉書上曬出2000年代初期，她還是4 In Love成員時，粉絲送給她的禮物「過了這麼久，我其實一直默默的把20幾年前歌迷送的卡片帶在身上」即使搬了好幾次家，也都有將這些回憶好好珍藏；對此，許多網友發現，照片中只有十幾歲的張棋惠，與現在相比似乎沒有太大的改變，紛紛驚呼「都沒變」、「是凍齡嗎，怎麼都沒變」。

張棋惠當年代言及表演美照。（圖/中時資料照）

事實上，張棋惠2000年與楊丞琳、黃小柔、冷嘉琳組成女團「4 in love」時，在香港獲得不小的人氣，不過在發行兩張專輯後，2002年便宣告解散，之後張棋惠還參加過《超級星光大道》、《金曲超級星》等音樂節目，也發行過個人單曲。