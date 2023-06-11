熱火與金塊的總冠軍賽G4，中場表演時不幸發生意外，熱火吉祥物柏尼（Burnie）遭到UFC前拳王麥葛雷格（Conor McGregor）的左拳重擊，當場倒地不起。柏尼的扮演者被送往附近的急診室，在止痛處理之後被送回家，目前狀況穩定。該場比賽客隊金塊108比95獲勝，以3勝1負聽牌。

這個中場活動當然是預先安排的，麥葛雷格主要是宣傳自己的鎮痛噴霧，吉祥物柏尼也戴上拳套擺出對打的動作。麥葛雷格接著一記左擺拳打倒了柏尼，這一拳的力量已經超乎柏尼的預期，他躺在地上時又被麥葛雷格補了一拳。麥葛雷格不知自己用力過猛，還若無其事拿著噴劑出來打廣告。

1994年，熱火吉祥物柏尼在海外表演賽誤傷1名女性觀眾，柏尼強行將她拽出來跳舞害她跌倒，不巧她是美國聯邦法官的老婆，熱火球團付出5萬美元和解，差不多是柏尼1年的薪水。柏尼在2015年、2017年因誤傷球迷而捲入官司，他們的扮演者可能也不是同一人。無論如何，這次碰上大惡人麥葛雷格，倒在地上的就是柏尼了。

2017年，WBC重量級拳王懷德（Deontay Wilder，史上拳頭最重的拳王之一）在電視節目上鐵拳打趴了一個倒楣的吉祥物，可憐的扮演者被打碎了下顎當場倒地。懷德公開致歉，他以為吉祥物服裝裡面有護墊之類的東西，實際上那種裝束對於頭部沒有特別防護。