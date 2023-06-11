警方在林口逮捕涉嫌槍擊鹹粥店老闆娘的周姓嫌犯。（翻攝畫面）

每天待鹹粥店1小時！追闆娘不成生殺意 男嫌落網畫面曝

北市一間鹹粥店內10下午發生情殺，年約50歲的周姓男子疑似單戀潘姓老闆娘不成，持槍射殺潘女，警方專案小組11日凌晨2點30分左右，在林口逮捕潘男到案，並起出槍枝，初步了解周男每天早上都去鹹粥店吃早餐，坐在店內不願離去，遭潘女拒絕後萌生殺意，檢察官上午將相驗遺體。

51歲周男與妻子離異，家人在高雄，他獨自一人在台北生活擔任臨時工，半年前到潘女開的鹹粥店用餐，覺得潘女從越南嫁來台灣，又不見先生在店內，於是主動獻殷情，每天吃粥，在店內待1小時以上，造成潘女的困擾，潘女也向妹妹訴苦，並退回周男贈送的禮物，引發周男懷疑她對每個客人都一樣，萌生報復的想法。

周男有詐欺、毒品、傷害、妨害自由等刑案資料，在警方漏夜掌握涉案犯嫌行蹤，今日2時20分在新北市林口一處土地公廟查獲犯嫌到案，將周嫌依涉嫌刑法殺人、槍砲彈藥管制條例等罪，移請臺灣士林地方檢察署後續偵辦。

越南籍的潘女嫁來台灣已有18年，與林姓丈夫育有2名小孩，鹹粥店沒有另請員工，僅夫妻倆經營，因潘女長袖善舞，在店裡跟不少男客互動熟絡，進而與1名周姓男子私下交往。

但周男最近發現潘女對他刻意疏遠，甚至提出要分手，周男心有不甘，追問後發現潘女疑似另結新歡，檢警比對監視器形貌後，研判凶嫌極可能就是周，不排除他由愛生恨，在嫉妒下失控槍殺潘女。