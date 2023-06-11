47歲「色情女王」珍娜詹姆森（Jenna Jameson）在成人片領域佔有一席之地，不但獲獎無數，還是美國最富有的AV女優，且和前男友及前夫共生了3個小孩，不過她多年前就表示自己是雙性戀者，近日更驚喜宣布和女友潔西羅利斯結婚喜訊，並吐露交往男性的主因是想要小孩。

珍娜詹姆森和女友潔西羅利斯交往後，了解到對方是想要廝守一生的女性，肯定表示「我終於找到自己應該永遠在一起的那個人。」，而小倆口決定在在內華達州的西部小教堂交換誓言，這對詹姆森來說具有特殊的意義，據了解，這是她的父母結婚之地，她透露會擇日舉辦一場正式的婚禮。

珍娜詹姆森坦言之所以會交男友及前夫的真實原因，她表示：「我試著在腦海中回想為什麼我曾經和男人約會或結婚，這樣說很自私而且不好，但我認為我的驅動力是孩子，現在我真的找到了自己，我只是接受我內心的一切感受，而不是忍耐一切。」

事實上，珍娜詹姆森從1993年開始拍攝色情片，至今獲得了35座成人電影獎，最高片酬有台幣180萬元，2000年更創立色情娛樂公司「珍娜俱樂部」（ClubJenna），身家一度高達新台幣9億元。感情史相當豐富的她，曾與「黑暗帝王」瑪麗蓮曼森、重金屬樂團「克魯小丑」的鼓手湯米李（Tommy Lee）等明星交往。