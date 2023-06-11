美國有關當局表示，1978至1995年間以零星、匿名方式寄送炸彈，讓美國人惴惴不安的「大學炸彈客」（Unabomber）卡臣斯基（Ted Kaczynski），已經在獄中過世。

法新社報導，卡臣斯基過去犯下的各項攻擊案共造成3人喪生、20多人受傷。美國聯邦監獄管理局（Federal Bureau of Prisons）表示，81歲的卡臣斯基在北卡羅來納州布特納（Butner）的聯邦監獄醫療中心死亡。

卡臣斯基性格孤僻，是一名有哈佛大學文憑的數學家，他聲稱為了阻止現代科技和社會的進步，在蒙大拿州農村的一個小屋發起暴力活動，下手目標對象從學者到隨機的平民都有。

於將近20年的時間裡，他的炸彈要不是人工投遞，就是透過郵寄送達，讓辦案人員釐不清頭緒、束手無策。

直到卡臣斯基落網、身分曝光之後，聯邦調查局（FBI）這才發現這個人有著高達167的智商，16歲就已經上大學念書。

他之所以被冠上「大學炸彈客」稱號，是因為他專以大學教授和航空公司為目標，FBI稱他為「大學和航空公司炸彈客」（University and Airline Bomber）。

1995年9月，他在「華盛頓郵報」（Washington Post）發表了3萬5000字的反現代宣言，並承諾如果報社刊出宣言，他就會停止投放炸彈的行為。

與他關係疏遠的弟弟大衛（David）看到這份宣言之後，認為他可能知道背後作者的身分，進而通報FBI他懷疑自己兄長可能就是他們要找的人。

卡臣斯基1996年被捕，1998年被處以無期徒刑。當他的律師團試圖以精神錯亂為由提出抗辯，他要求法院駁回這項請求。卡臣斯基認了罪，讓他躲過死刑。

他長期被關在科羅拉多州一所戒備森嚴、曾關押過墨西哥毒梟「矮子」古茲曼（Joaquin "El Chapo" Guzman）等人的監獄，並於2021年被轉到北卡監獄的醫療中心。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1120611