烏克蘭日前展開了大反攻，但近日卻有多輛西方援助的德製豹2（Leopard 2）坦克、美製M2步兵戰車，遭到俄軍摧毀。相關新聞被臉書軍事粉專分享後，引發了網友們熱議，有人更直呼，全部的軍援車輛才沒幾台，烏軍這次的損失真的很慘重。

烏軍7日向奧雷霍夫（Orekhov）住民地附近的俄軍防線發起長達14小時的進攻，並在本次突擊中，投入了豹2坦克與西方戰甲車，但根據俄國國防部公佈的無人機空拍影片顯示，烏軍裝甲車輛遭俄軍炮火阻滯，許多車輛因被癱瘓遭到炸毀，或被車組人員棄置。

粉專「小布爾喬亞的西伯利亞樂園」9日分享了多張烏軍裝備被摧毀的照片，並且提到，除了坦克、步兵戰車，烏軍的進攻小隊還配有防地雷反伏擊車與除雷車，去年俄軍在進攻時，也有這種場面。「小布爾喬亞的西伯利亞樂園」貼文也指出，多數遺留車輛的殘骸仍算完整，歐美裝甲車輛的生存性顯而易見。

許多網友也在「小布爾喬亞的西伯利亞樂園」的貼文底下留言，他們的意見包括「豹2直接噴多台，俄軍這次的戰果真的不算吹噓」、「烏克蘭真的是一手好牌打的稀爛」、「一開始防空飛彈跟雷達被摧毀時就該快點撤了，一堆地面部隊暴露在敵軍無人機的絕對空優下」、「全部軍援才沒幾台，損失慘重」。

在相關畫面中可看到，烏軍的歐美戰甲車被摧毀後，殘骸依舊保持完整，相較之下，不少被摧毀的俄軍坦克，則多會呈現砲塔被炸飛、「身首分離」的慘況，這是因俄軍坦克的彈藥是存放在砲塔下方的轉盤，若是車輛遭擊穿，容易引爆儲存的彈藥、造成嚴重的二次爆炸。