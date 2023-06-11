據美國之音引述據英國《金融時報》10日報導，美國科技巨頭微軟公司已經決定將在中國大陸的頂級人工智慧專家調往加拿大，以確保他們的安全。該報的4名消息來源透露，這個計畫可能涉及微軟在北京的微軟亞洲研究院的20至40名專家。該院已經開始為他們申請前往加拿大的簽證。

微軟的這個做法可能會引起北京的強烈不滿。隨著美中科技戰日趨激烈，中國大陸被美國「卡脖子」的技術越來越多，從晶片到設體軟件，現在又進入了人工智慧領域。由微軟投資的Open AI推出的聊天機器人Chat GPT正在形成新一輪的競爭戰場。

知情人士稱，微軟公司出於防禦策略在加拿大設立一個新的人工智慧實驗室，以應對美中緊張關係不斷升級的趨勢。這個被稱為「溫哥華計畫」的主要目的，是為了阻止頂級人才被中國大陸科技企業挖走，進行有關Open AI的Chat GPT的研究和開發。

報導稱，有2名研究院的專家表示，他們最近收到了中國大陸互聯網公司的工作邀請，但他們拒絕了邀請，準備前往加拿大。

其中一人表示，雖然微軟與中國大陸有著深厚的聯繫，但「在我們這裡有最優秀的研究人員，尤其是從事機器學習的人，存在一定的風險。」這位專家說，中國大陸公司可能會挖人，或者僱員可能會受到的騷擾。「我們在內部會議商討論過這些風險。」

另外一人正在申請加拿大簽證。他表示，「或許在第三國，在美國和中國之外，我們能夠重新找到過去那種就技術問題展開充滿活力的討論。」

微軟表示，在溫哥華建立的新實驗室將在組織上與微軟亞洲研究院保持一致，並會與溫哥華的工程師團隊進行更好的合作。

微軟亞洲研究院是中國大陸科技人才的重要培訓中心，對人工智慧研究作出了巨大貢獻。其中不少人加入了中國大陸科技公司，帶動了中國大陸整體人工智慧生態系統的發展。

微軟在中國大陸的業務持續了30多年。儘管其它一些美國科技巨頭如谷歌、臉書等因各種原因退出了中國大陸，但微軟在中國大陸依然保持強大的存在。

微軟公開資料顯示，它在中國大陸擁有大約九千名僱員，其中從事研發工作的軟件工程師佔80％多。

《金融時報》指出，微軟亞洲研究院是中美科技合作的特例。2名研究人員表示，兩國關係日益惡化，雙方對對方的科技發展的猜忌日益加深，這限制了他們與西方同事的合作空間，而中國大陸方面也加大了對這些專家的審查範圍。