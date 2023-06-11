腎臟科醫師江守山表示，一名長期洗腎的男病患和同住的5名家人，集體食物中毒被送到急診室，經詢問才知道男子把妻子把剛煮好的熱湯，直接放到冰箱，高溫造成冰箱難以降溫，導致其他食物腐敗，他提醒煮好的食物一定要徹底放涼，再放入冰箱，以免冰箱無法降溫導致食物腐敗，吃下肚造成身體負擔。

江守山近日於談話性節目《健康好生活》指出，長期洗腎的男子某天突跑急診室就醫，後續同住的5名家人也被送到急診室，全是食物中毒，經急診醫師詢問才知道，男子的太太煮了一大鍋湯，他把家人要喝的份量舀出來後，就把整鍋湯冰到冰箱裡。

江守山表示，湯主要成分是水，水一旦處於高溫狀態，就需較多時間降溫，因此把一鍋熱湯放進冰箱，整個冷藏庫的溫度就會升高，恐長達12小時冰箱內部的溫度都很難降下來，就會造成其他食物腐壞，要讓冰箱整體的溫度降下來，需要很強的冷凍能力，一般的冰箱很難應付。

江守山說，男子一家6口都到急診室就醫，都是那鍋湯的緣故，建議民眾要放進冰箱前，可先用風扇吹、降溫，直到湯的溫度接近室溫再放進冰箱，是比較可以接受的作法。另外他也提醒，冰箱存放的食物要定期檢查清理，不要放得太多壅擠，否則會導致冰箱內部的冷風無法進到每個食物，就容易壞掉。