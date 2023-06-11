台灣三大政黨在2024總統大選都已經選好參選人，藍綠白也針對台灣各項議題進行辯論。美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）9日罕見參加網路訪談節目《大雲食堂》，直言自己跟新北市長侯友宜、副總統賴清德和民眾黨主席柯文過去都有多次互動，「三個人都很喜歡」，並強調美國不會因為台灣領導階層變動，而改變對台態度。

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅談對2024選戰看法。（中央社資料照片）

主持人李四端提到，明年台灣將舉辦總統選舉，有參選人提出想法，我們應該擴大和中國大陸官員、領導人的對話，並詢問孫曉雅是否認同該想法，緩解兩岸目前的緊張性。

孫曉雅對此則表示，她已經見過3黨總統候選人，「三個都喜歡」。孫還指出，自己來台灣已經兩年了，AIT和台北市政府、新北市政府、以及副總統辦公室都有很好的工作關係，對於3人不論是在現職、還是過去擔任其他職位時，都見過很多次了。「所以在許多事情上我都很了解他們，不只當前參選人的身分，對他們的了解還包含過去幾年所做的工作。」

至於台灣下屆的領導人是否該和中國對話，孫曉雅認為，對話是好的、有用的，美國目前也正在尋求跟中國有更多的交流和對話，所以我們當然不會阻止其他人想要這麼做的意願。

孫曉雅更強調，在過去40到50年裡，美國的政策都促進了中國大陸和台灣以及該地區其地方的繁榮。她聲稱，當然歡迎台灣總統參選人能與中國大陸官員有更親密的接觸，也希望美國領導人能和北京政府有更進一步的交流。

至於兩岸官方對話是否有助於緩和目前的緊張形勢。孫曉雅答道，「我希望是有的，我認為溝通以及擁有溝通管道是很重要的，但這可能會是個很大的挑戰，因為你首先要傳達一個訊息。但我也聽到三個政黨雖然目前有各自切入的角度，但都有公開談到想和中方溝通的意願，這似乎是一個共同的目標，我們絕對會支持的，總體來說，溝通是好的。」

另對台灣的總統選舉結果是否會影響到拜登政府對台灣的承諾。孫曉雅斬釘截鐵回應「不會」。她指出，美國對台灣的支持是跨黨派的，在國會是跨眾議院、參議院的，無論美國和台灣政府如何變化，美國對台灣的支持始終不會動搖。