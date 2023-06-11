一名高中女學生因對藝術有興趣，日前被北部某知名藝術家邀約幫忙布置展覽，卻遭對方摸手強行摟抱，對方當時還掏出6千元給她，她隨即找藉口逃離現場；律師呂秋遠收到女學生訊息決定公開此事，要求該藝術家主動道歉，女學生近日也將公開對方姓名，後續法律程序則全由呂免費負責。

呂秋遠在臉書發文表示，一名高中自學女生因對藝術有興趣，也辦過展覽，日前因緣認識某位藝術家，對方邀她到展場幫忙佈展，原本還有另名女子，但另名女子早早離開後，該藝術家就趁2人獨處時不時抓她的手稱想看手相，還試圖牽手並擁抱，最後拿出6千元要她買晚餐，她最後找藉口離開，透過主辦方返還6千，她近日透過臉書私訊呂秋遠曝光此事。

女學生向呂秋遠表示希望公開此事，避免有下個受害者；呂回應要她主動在個人版面公開此事，他會不收費幫忙女學生告對方，若對方回頭告女學生，他也會免費當辯護律師，即便敗訴他也會支付易科罰金，他發文提到希望該藝術家能主動道歉，讓彼此有和解機會，「對於一個19歲、熱愛藝術的女孩做這樣的事情，我真不知道該如何看待他的『藝術作品』」。

其他網友留言「女孩妳很勇敢，加油」、「支持！也謝謝律師的幫助！那種人渣真的需要被公諸於世」、「不懂得尊重怎麼可以稱呼藝術家，女孩加油」、「揭開傷口雖然痛，但可以避免更多人受傷，律師的仗義更令人感動」、「如果藝術家道歉了，和解了，不公佈姓名，那就還有可能再傷害到下一個女孩」。