YouTuber孫生去年在走鐘獎因一句話，與「小哥哥艾理」種下心結，如今兩人戰火再度引爆，小哥哥艾理直指孫生「不懂得孝順媽媽」讓孫生火大反擊「還是我媽給你好了！讓你體會一下，從小到大自己母親有思覺失調症，對孩子來說有多痛苦」。

小哥哥艾理近日爆料稱，一名曾跟孫生媽媽一起服刑過的友人透露，孫生在媽媽服刑期間沒有來探視過，也從未給過金援，更質疑拍片全是做效果，狠嗆「做人最基本的孝順都不會」。

「小哥哥艾理」爆料孫生在媽媽服刑期間從未探視及給予金援。(圖/擷取自小哥哥艾理IG)

得知消息的孫生也透過IG回應，認為對方在不知他人家中狀況就做出批評，直言「你真的要學會判斷一下，該講什麼不該講，出了社會辯論沒有人在講別人家人的」更在文中無奈寫道「我對你真的氣不起來欸，反而是覺得太幽默、太不可思議」對於雙方之後有活動將同台，孫生坦承「要不是費用很到位，真的很不想跟你玩」，更認為拿別人家人做文章很離譜「要怎麼說我嘴我罵我都可以，你扯我媽媽幹什麼？這錢真的很難賺欸，讓我心裡感到非常不舒服」艾理則反嗆「到底是誰不懂得適可而止？到底是誰不懂什麼叫底線」。

孫生發文反擊「小哥哥艾理」。(圖/擷取自孫生IG)

事實上，去年在走鐘獎孫生與酷炫在頒發「可以色色獎」時，由於引言中孫生在模仿小哥哥艾理脫口一句「逢甲店倒囉」瞬間惹怒對方，讓小哥哥艾理氣得放話「你他X要戰我真的奉陪，林北（你爸）在外面都客客氣氣的，不管是對老闆、網紅、藝人還是一般人，但不代表我吃素」事後孫生得知後也發文解釋並道歉；如今雙方戰火再次點燃，引起外界關注。