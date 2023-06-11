72歲老牌男星談泉慶是1975年TVB第四期藝員訓練班學員，外型嚴肅、擁有高大身材，加上做過輔警，曾在多部港劇飾演幫辦與警司等角色，讓他成為TVB「御用警司」，近日驚喜現身香港溫拿樂團的節目，難得在螢幕前露面的他引起熱議。
談泉慶踏入香港電視圈20多年，扮演過無數警官角色，在港劇《獵鷹》飾演李幫辦、《誓不低頭》則是監獄署高級監督、《卡拉屋企》演警司楊Sir、《一切從失蹤開始》化身王Sir，清一色都是飾演警察。
談泉慶近日現身於香港溫拿樂團的拍攝節目《溫拿50好時光》，慶祝樂團50周年兼告別派對，該團員包括譚詠麟、鍾鎮濤、彭健新、陳友及葉智強，並稱溫拿五虎，而談泉慶到場支持給了樂團不少鼓勵，他的現況也隨之曝光，雖然髮量變少，又長滿白鬚，但談泉慶精神不錯，氣色相當紅潤。
事實上，談泉慶在TVB拍戲23年，1998年約滿後淡出螢幕，之後獲影片公司老闆賞識擔任顧問，在2013年發現自己有三高慢性病而退休，他說：「淡出幕前逾20年，曾進軍保齡球界當教練，曾代表香港隊參加亞運。」
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