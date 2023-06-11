一般人多自中年後開始老化，但一名32歲女子有體重過重、血脂過高、血壓過高還有脂肪肝，血糖數值也逼近糖尿病狀態。經詢問後得知，女子6年前仍體態輕盈、各項生理數值也佳，但在這6年前經歷結婚生子，「尤其這2年前感情生變」，導致她身心受到重創，進而加速器官的衰敗。

家醫科醫師王健宇在《健康好生活》中表示，人體器官大多在40歲後出現明顯退化，但有些人因過度操勞、壓力過大、情緒劇烈起伏而加速身體的老化。

他表示，上述女子走入診間時，因較胖等體型及外觀，讓女子顯得較年長，他原本建議女子，可做政府提供的40歲以上者的免費健檢。但一旁跟診護士提醒，該女子僅32歲、尚未達40歲。「這顯示，這名女子因急遽老化，而與實際年齡差距太大。」

王健宇接著表示，為了瞭解女子身體狀況，他幫女子做了血壓、血糖等簡單檢查，結果發現，女子的收縮壓近150毫米汞柱（已是高血壓患者）、糖化血色素達6.3%，也逼近達糖尿病狀態。

他表示，該女子提供其6年前進入公司的健檢報告顯示，當時她體態輕盈、血壓、血壓、血糖等均正常，顯示女子在這2年間因遭逢巨大的身心壓力，造成身體急遽耗損。

他提醒，民眾無論經由健檢，或發現自身機能快速衰退，應要儘速就醫診斷、治療，以免器官功能嚴重衰退到不可逆，以免遭致慢性病及嚴重的心血管疾病。