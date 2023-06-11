ESPN Sources: The Toronto Raptors are finalizing a deal to hire Memphis Grizzlies assistant Darko Rajakovic as the franchise’s next coach. pic.twitter.com/AEPu64p2F2 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 10, 2023

這樣一來，30支NBA球隊又都恢復有總教練坐鎮的狀態了！全聯盟唯一還沒找到新主帥的暴龍，11日被《ESPN》權威記者沃納洛斯基搶先爆料，確定找來前灰熊首席助教拉賈柯維奇擔任新總教練，這次暴龍選帥過程長達7周，最終由總管烏傑里與總裁韋伯斯特確認將由拉賈柯維奇接替離職的奈斯。

現年44歲的拉賈柯維奇，1996年在塞爾維亞開啟執教生涯，2012年來到美國擔任雷霆發展聯盟球隊教練，隨後成為雷霆助理教練，2019年跳槽太陽成為助教，接著2020年成為灰熊總教練傑金斯身邊的首席助理教練，如今終於生涯首度當上NBA總教練。

原本暴龍在開除前總教練納斯之後，希望可以找來一名可以執教具備競爭力陣容，以及可以帶領更多年輕球員重建的教頭，包含勇士助教艾金生與公鹿助教查爾斯李都被列在最終考慮名單之中，甚至也曾找過前籃網總教練納許，不過最終還是敲定拉賈柯維奇。

拉賈柯維奇上任後就要面對相當大的挑戰，因為暴龍本季止步附加賽，管理階層打算把整個陣容打掉重練，陣中除了史考提巴恩斯屬於非賣品，其他主力球員都可以當作交易籌碼，其中包含席亞卡、范維利特、阿奴諾比等好手，暴龍將用怎樣陣容迎接下季備受矚目。