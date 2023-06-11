金塊中鋒約基奇（Nikola Jokic）巧妙運用踢球來防守，可能導致聯盟以後加強規定。今年3月中，美媒ESPN指出約基奇踢球違例45次之多，第2名的球員僅有17次，這是約基奇開始濫用規則的警訊。總冠軍賽G4，兩隊全場共出現4次踢球違例，都是約基奇一人包辦。

約基奇在進攻方面儼然是一台大三元戰車，不過金塊在防守方面並不凸出，約基奇於是看準了規則的薄弱處，頻繁利用踢球來打斷對手進攻。依照現行規則，握拳擋球和踢球都是屬於違例，不算個人犯規。進攻方踢球違例必須交出球權，自然得不償失，但是防守方本來就沒有球，可能根本沒損失（不小心碰到的不算，若球沒有出界就繼續比賽）。

Nikola Jokic's kick ball violations saved some pretty significant buckets for the Nuggets lol.



I see why Heat fans are mad about this. pic.twitter.com/OSVKxEs3In — Michael Sykes, II (@MikeDSykes) June 10, 2023

如果防守方蓄意踢球被判違例，進攻方就會在最接近違例處的邊線發球，若在發球時被防守方踢球違例，那就再發1次球。進攻時限將回重設為踢球前的時間，如果少於14秒就會設定為14秒（在後場為24秒）。

簡言之，防守方踢球的最糟情況就是讓對手持球多個幾秒，做為戰術可以在對手有取分機會或是自隊防守錯位時使用。很多球員都做過這種事，只是沒有像約基奇那麼頻繁，有球迷在網路批評約基奇違反籃球精神，有人說是他比較聰明，也有人揶揄假摔和踢球都是足球伎倆，籃球和足球最後竟是「殊途同歸」。