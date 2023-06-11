越南外交部發言人范秋姮指控我國本月7日在太平島周邊水域舉行實彈射擊是嚴重侵犯越南主權，外交部今天表示，外交部對上述說法完全無法接受。太平島屬於我國領土，不容質疑，我國政府有權在太平島上及其相關海域行使作為主權國家的一切權利。

外交部副發言人蕭光偉指出，有關越南外交部稱，我國日前在太平島周邊水域舉行的實彈演習，是嚴重侵犯越南對南沙群島擁有領土主權之行為，威脅海上的和平、穩定和航行安全，並使南海局勢複雜化的說法，外交部對上述說法完全無法接受。

他說，中華民國政府重申對南海諸島及其相關海域享有國際法及海洋法上的一切權利。太平島屬於我國領土，不容質疑，我國政府有權在太平島上及其相關海域行使作為主權國家的一切權利。

蕭光偉表示，蔡英文總統於2016年提出「四點原則」及「五項做法」，期與國際社會在此基礎上共同妥善處理南海議題，並願意秉持平等共榮精神，參與南海相關協商機制，與相關國家共同促進南海區域的和平與穩定。