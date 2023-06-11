彰化18歲男騎車遊小琉球，與8旬翁對撞，2人最後都搶救不治。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

彰化18歲男騎車遊小琉球，與8旬翁對撞，2人最後都搶救不治。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東離島小琉球9日發生一起死亡車禍，來自彰化的18歲湯姓遊客騎機車行經十字路口時與當地85歲李姓老翁發生碰撞，由於撞擊力過大，湯男在送醫後當天不治，李翁則在搶救1天後也回天乏術，警方表示，肇事原因尚待釐清中，有無酒駕問題，也待醫院抽血檢測中。

東港警分局指出，琉球分駐所9日早上10點獲報，相埔路與中興路口發生嚴重車禍，當警員到場後，2名當事人已送醫，現場只留下2部肇事機車。

而經警方調查，全案是當地人85歲李男騎機車行經相埔路、欲左轉中興路時，與騎機車直行在中興路上的18歲彰化遊客湯男發生碰撞，由於撞擊力過大，2人傷勢都很嚴重，雙雙送往東港安泰醫院後又轉高醫搶救。

不料，湯男當天下午4點不治，李翁則於10日下午3點回天乏術。

警方說，該車禍路口無交通號誌、也無監視器，肇事原因尚待釐清中，至於有無酒駕問題，也待醫院抽血檢測中。