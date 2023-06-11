大國競爭加劇、地緣政治風險升高，中國大陸官方近期多次提醒為「重大考驗」做好準備。據香港《星島日報》報導，中國大陸國家主席習近平近日視察內蒙古時明確指出：「『雙循環』不是要閉關鎖國，而是當別人不給我們開門的時候，我們自己還能活下去、活得更好。」他重申，要「靠高水平科技自立自強」，「一些國家要搞霸權、搞壟斷，想讓我們當附庸跟著跑」，「我們要繼續攻堅克難，再上層樓！」

6月5日至8日，習近平在內蒙古考察，新華社10日發表考察紀實，披露習近平對「雙循環」、半導體國產化、新能源產業及復興之路的看法及判斷。2020年新冠疫情爆發後，中共中央提出構建「以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進」的新發展格局。不過部分海外投資者擔心此舉導致中國大陸經濟同世界脫鉤。

靠高水平科技自立自強

報導稱，7日下午，習近平到訪呼和浩特市的中環產業園，參觀了太陽能發電板產業發展。他叮囑說：「內蒙古能源產業長期以煤為主、因煤而生。但是產業太單一不行，多元化發展是方向。」

以太陽能發電板為主力發展的光電產業，是內蒙古新能源產業的一支生力軍。產業園內，習近平走進生產線，觀看製作太陽能發電板的過程。相關企業人員介紹說：「不僅國內需求旺盛，還遠銷海外。」展廳內，成績單擺了一排：2019年首創發布12英吋太陽能矽晶片，推動行業技術向前5至10年，太陽能每度發電成本降低6.8％。現在，正瞄準半導體單晶矽國產化進行科技攻關。

「我們要靠高水平科技自立自強、構建新發展格局來攻克科技難關。」習近平參觀時說：「一些國家要搞霸權、搞壟斷，想讓我們當附庸跟着跑。我們中華民族一定要復興啊！我們要繼續攻堅克難，再上層樓！」

習近平說：「構建國內大循環是為了保證極端情況下國民經濟能夠正常運行，這同參與國際經濟循環是不矛盾的。我們堅定不移實行高水平對外開放，敞開大門搞建設，一起合作實現共贏。」

去年中共二十大以來，中共中央多次提到「準備經受風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗」。過去一年，中美關係持續緊張，美遏華力度不減，聯合盟友對中國大陸發起「晶片戰」，並計畫限制美企投資中國大陸科技領域。

先要把國內大循環搞好

新華社說，「在各種可以預見和難以預見的狂風暴雨、驚濤駭浪中，最重要的是做好我們自己的事。」報導引述習近平考察期間說：「構建新發展格局，首先要把國內大循環搞好，這是治本之策。『雙循環』不是要閉關鎖國，而是當別人不給我們開門的時候，我們自己還能活下去、活得更好。我們敞開大門，誰來與我們合作都歡迎。經濟全球化是大道，大家合作共贏才是最好的。」