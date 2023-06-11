前新竹市長林智堅在去年九合一大選爆出論文抄襲，原本擺出積極捍衛清白的態度，但在今年2月先是取消對於學位論文的訴訟、訴願，接著又於近日與論文案關係人余正煌達成和解，並捐款30萬元給公益團體。對此，立委王鴻薇指出，總統蔡英文應該為過去「全黨挺一人」的做法出來道歉。

林智堅在2022年7月遭踢爆其中華大學、台灣大學碩士論文皆抄襲，當時兼任民進黨主席的蔡英文曾表示，自己願相信林智堅沒有抄襲，同時下令全體黨職團結一致，遭外界質疑是「全黨挺一人」。

然而隨著九合一大選結束，林智堅在今年2月14日於臉書坦承，自身的論文有瑕疵並向社會大眾致歉，對中華大學不再提行政訴訟，也撤回對台灣大學學位的訴願；接著又在本月9日經台北地方法院調解，和調查官余正煌握手言和，余也同意撤回所有對林的告訴；林則捐款30萬元給公益團體，官司至此落幕。

王鴻薇昨（10）日則在臉書發文提到，林智堅訴願撤銷 ，官司也捐款道歉和解。她認為，當初下令全黨挺一人的蔡英文也該出來道歉了吧。

對於王鴻薇的喊話，網友也紛紛留言表示，「讚！加油！」、「雙標黨，不會道歉辣」、「這個政府真的罄竹難書」、「香煙可以超買，萊豬要進來讓台灣人民吃，這個人不會道歉」、「大小姐最大，不可能道歉的」、「全黨挺的太辛苦了」、「她已經躺平，聽不見了」。