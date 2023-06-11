美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）8日宣布，經歷了3年反聖嬰，導致氣溫升高的聖嬰現象發生，預料將在北半球冬季持續增強，持續到2024年。對此，氣象專家賈新興指出，確實聖嬰現象在萌芽中，今年冬季有7成以上機率出現聖嬰現象。

美國國家海洋暨大氣總署表示，這次的聖嬰現象強度達高峰時（通常在北半球冬季），有56%的機率發展成威力強大事件，導致全球發生乾旱、強降雨的機率增加，也可能使氣溫創新高，特別是在氣溫已高於平均值的地區。

賈新興在臉書指出，美國氣候中心說聖嬰現象上場了，根據定義和實際資料，雖然最近一周nino3.4指標達到0.8，但根據聖嬰現象的定義，需要nino3.4季節平均連續5個季度都超過0.5，才是聖嬰現象。

賈新興表示，參考聖嬰的預報顯示，確實今年冬季有超過7成以上的機率會出現聖嬰現象，「所以我會說，聖嬰現象萌芽中」。對此，有網友提問，聖嬰現象暖冬機率高？賈新興回應，依過去經驗是如此。