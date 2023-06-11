先前《看台報告》資深記者海恩斯爆料太陽打算裁掉保羅，也讓保羅可能跳槽湖人或快艇，沒想到太陽新任總教練佛格11日出面闢謠，「很顯然之前的報導存在誤解，我們並沒有打算跟報導所說那樣把保羅裁掉！」他更強調來到太陽執教杜蘭特，跟之前他在湖人執教詹姆斯將很類似。

「我們內部進行了討論，我也跟保羅溝通過，且希望能跟他共事，」佛格說，「我對他有很大尊重，不僅是因他的偉大、球賽與強硬，更因他是我見過最偉大的贏家，他在過去幾年替這支球隊付出許多，我希望能有機會下季跟他共事，也相信他很有能力帶領我們走向巔峰。」

至於執教杜蘭特與詹姆斯的不同之處，佛格認為那是很類似的，就是執教球星的方式，跟具體的球員無關，而是一種合作關係，「我想我們未來幾年都具爭冠實力，我喜歡太陽當前陣容，杜蘭特與戴文布克是菁英級得分好手，保羅是名人堂等級控衛，艾頓也能成為全明星中鋒。」

「老實講，我認為當前是太陽最好的時代，也不會只有短暫的奪冠窗口，」佛格說，「我帶領過不少頂級護框者，之前執教過程我學到很多，我想這能幫到艾頓，他的天賦很棒，在我的體系當中，他可以成為優異的防守中鋒，也有很大成長空間，我能讓他下季有所反彈。」