一群來自高雄市的登山團，昨10日至嘉義縣阿里山眠月線登山，其中1名裝有義肢男團員下山途中疑出現高山症，表示頭暈、身體無力，嘉縣消防局會同警方、嘉義林管處人員共9人前往，協助登山客通過大崩塌處，因登山客表示不需送醫，最後搭林務局台車離開現場。
嘉縣消防局表示，昨下午2點20分接獲報，指3男、3女登山團至眠月線登山，同團56歲男團員下山途中，行經眠月線2至3號隧道時，突感頭暈、身體無力，但意識清楚，消防局出動消防4人、替代役男1人，會同員警2人、林務局2人前往救援，成功協助裝有義肢男子離開下山。
一群來自高雄市的登山團，昨10日至嘉義縣阿里山眠月線登山，其中1名裝有義肢男團員下山途中疑出現高山症，表示頭暈、身體無力，嘉縣消防局會同警方、嘉義林管處人員共9人前往，協助登山客通過大崩塌處，因登山客表示不需送醫，最後搭林務局台車離開現場。
嘉縣消防局表示，昨下午2點20分接獲報，指3男、3女登山團至眠月線登山，同團56歲男團員下山途中，行經眠月線2至3號隧道時，突感頭暈、身體無力，但意識清楚，消防局出動消防4人、替代役男1人，會同員警2人、林務局2人前往救援，成功協助裝有義肢男子離開下山。
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