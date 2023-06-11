開網約車因入職門檻較低，被不少人視為失業後的「退路」。據香港《星島日報》報導，隨著中國大陸經濟下滑，愈來愈多人湧入網約車市場，「司機多訂單少」的情況日益突顯。由於收入減少，有司機等候接單時，「連空調都不捨得開」。大陸多城近期紛紛宣布停辦網約車運輸證。

東莞、溫州等地發飽和預警

「一天只能接到30單，流水不到300元！」一位山東淄博網約車司機對自媒體「Tech星球」大嘆市場飽和。他說，現在一天工作10幾小時，但很多時間就在路邊等單，「30多度的天氣，空調都不捨得開。平台上隨便一看，周圍就有41輛空閒車。5分鐘才出現1個新訂單，41個司機同時搶！」。

報導稱，在大陸經濟大環境不景氣之下，選擇搭計程車出行的人變少，但網約車司機註冊量卻不減反增。據中國大陸交通部數據顯示，今年1至4月全大陸網約車訂單量環比增量分別為14.1％、13.3％、9.7％、-1.4％，意味著訂單量或已觸頂。但與此同時，網約車司機數卻分別環比增加2.2萬、6.5萬、5.2萬、17.7萬，增幅逐漸擴大。稍早前，廣東東莞、浙江溫州等地已相繼發布飽和預警，提醒當地司機日均接單量不足10單。

多城按下「暫停鍵」管控

大陸多城也公布政策，對網約車市場按下「暫停鍵」。5月16日，湖南長沙宣布暫停新辦網約車運輸證，海南三亞市也決定暫停受理網約車經營許可核發業務。三亞交通局人員表示，採取這樣的管控措施，主要是因為網約車平台及網約車數量激增，運力已趨於飽和。