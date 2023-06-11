一名車主日前在高雄台88線行駛，因車潮眾多，整排車在路肩排隊等下交流道，他日後卻收到檢舉罰單稱「違規使用路肩」，他怒批20年來都在路肩排隊，痛批警方太搶錢，引爆網友對警方怒火；高雄交通大隊回應，當時確實交通壅塞，若駕駛在主線道停，恐會加重塞車情況，警局將對罰單再作研議。

該名車主在臉書「高雄 五甲大小事」發文，他日前開貨車在鳳山區台88快速道路西向2.7公里處，準備跟著前方車流排隊下交流道時遭拍照檢舉，開罰4千，理由是「行駛快速道路違規使用路肩」，原PO怒批20年來他每天下交流道必定塞車，整排車都在路肩排隊，怒批「檢舉魔人是政府縱容，開罰單的員警請問你如果塞車是如何下交流道」。

高雄交通大隊對此回應，當時確實交通壅塞，若駕駛在主線道停，恐加重塞車情況，警局將再作研議。（翻攝自臉書「高雄 五甲大小事」）

罰單照片中可見該輛白色貨車前方還有最少6輛車排隊下交流道，原PO直言當時車流眾多，不在路肩停下排隊恐會發生意外，「政府有這麼缺錢嗎？請問各位神人，如果塞車你們都是怎麼下交流道」；其他網友留言「一直以來都是這樣排隊啊，要開的話，整排整天都在違規吧，搶錢吧」、「變像的鼓勵垃圾插隊的觀念，看了真是火大」、「我常走88，顛峰時間下鳳山整排都是在路肩」。

網友紛紛留言「大寮那不是有電子布告要我們下鳳山的靠右排隊嗎」、「法規跟道路標示等沒改進前，依照官方邏輯，這樣子算排在路肩」；高雄市警局交通大隊對此回應，該線道的確是路肩，但當時鳳山交流道路口交通壅塞，用路人若不靠右在路肩停等紅燈，恐加重塞車情況，對此，鳳山分局將再作研議。