華府才否認美媒稱中國大陸打算在古巴設立一處竊聽基地的報導，一名匿名美國官員昨（10）日卻又證實，北京至少從2019年起就在古巴設立間諜基地，是北京強化全球情蒐能力目標的一部分，不過美國透過與他國外交交涉，拖慢了北京的進度。

《華爾街日報》8日報導，中國大陸打算在古巴設立竊聽基地。

《華爾街日報》（The Wall Street Journal）8日引述美國官員報導，中國大陸打算在距離佛州約160公里的古巴設立一處竊聽基地，以蒐集美國東南部的電子通信、監視美國船舶交通，作為交換，北京將支付古巴「幾十億美元」。針對報導，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）當天即否認，指出報導「不正確」，美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）當天也駁斥：「我們沒有注意到中國及古巴發展出任何形式的間諜站。」

不過美聯社、路透社10日引述匿名美國官員，該名官員證實，中國大陸至少從2019年起就在古巴運作一座間諜站，這是北京升級全球情蒐能力計畫中的一部分；另外，美國有線電視新聞網（CNN）也引述官員及2名消息人士指出，中國大陸持續在古巴運作軍事及情報設施，多年來持續在古巴的不同地點監視美國。

官員表示，媒體的報導與他們的理解「不符」，他並未說明美媒報導中的哪一部分是錯誤的，也未說明北京是否試圖在古巴設立新竊聽基地。

官員強調北京在古巴設立間諜基地，以及強化全球情蒐基礎設施的努力始於拜登上任之前，「這是一個進行中的問題，不是新發展，中華人民共和國2019年升級在古巴的情蒐設施，這在情報紀錄中有大量記載」。

官員說，拜登2021年上任後不久，他的國安團隊就接受情報單位有關中國大陸在全球進行敏感行動的簡報，作為解放軍試圖進一步施展影響力的一部分，北京正權衡擴大後勤、基地及情蒐設施。

他說北京考察了橫跨大西洋、拉丁美洲、中東、中亞、非洲及印太地區的地點，其中也包括考察在古巴的情蒐設施。

該名官員表示，即便美國前總統川普知悉北京在古巴建立基地的行動，而且也幾度試圖處理這項挑戰，但官員評論華府「仍未取得足夠進展」，需要採取「更直接的方式」。

他說美國外交官已與考慮讓北京設立基地的外國政府交涉並交換情報，「我們的專家評估，我們的外交努力拖慢了中國的步調，我們認為中國沒有達到他們的預期目標」。

CNN引述的消息人士透露，北京在古巴設置的多個軍事、情報要地，是中、古兩國合作長久歷史的一部分，也是北京與其他專制國家結盟戰略的一部分。消息人士分析，這些中國軍事、情報要地監控海上交通、美國關達那摩海軍基地及通訊。

針對報導，大陸駐美大使館官員重申陸外交部9日聲明，指控美國散布謠言、誹謗，古巴尚未置評。