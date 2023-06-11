歷時5年工程，粵港澳大灣區核心交通樞紐工程「深中通道」今早實現海底合龍，大陸廣東深圳和中山兩市在伶仃洋海底實現「牽手」。該通道全長24公里，是目前世界最長、最寬的鋼殼混凝土沉管隧道，而完成最終接頭推出對接，也為深中通道衝刺2024年通車目標邁出重要一步。

央視新聞報導，6月11日8時，廣東交通集團發布消息，指深中通道海底隧道最終接頭順利推出，貫通測量結果表明，實現了與東側E24管節精準對接。距離2018年4月海底隧道沉管鋼殼試驗段開工，整整5年後，這座「海底長城」終於合龍，深圳和中山兩市在伶仃洋海底實現「牽手」。

報導稱，深中通道是大陸國家高速公路網G2518跨珠江口的重要組成部分，也是粵港澳大灣區核心交通樞紐工程，全長24公里，集「橋、島、隧、水下互通」於一體。其中，海底隧道長約6.8公里，包含沉管段約5公里，由32個管節及1個最終接頭組成。

此前，深中通道海底隧道已由東西兩側往中間依次沉放對接了31個管節。6月8日開始最後一個管節（E23）及最終接頭的整體浮運安裝，至今日完成最終接頭推出對接，共用時近70個小時，一舉實現關鍵控制性工程突破，為深中通道衝刺2024年通車目標邁出重要一步。

廣東交通集團黨委書記、董事長鄧小華表示，深中通道海底隧道順利合龍，為打造環珠江口100公里「黃金內灣」提速。當前，廣東交通集團正協同各方，全力以赴推進深中通道建設，為進一步提高粵港澳大灣區的「硬聯通」和「軟聯通」水準，為新征程上廣東推進「中國式現代化」建設貢獻交通力量。