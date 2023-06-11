AGA會場COSER愛愛人數屌打香菱！？誰說宅宅都不會玩？❤️Mandi香菱

被封「暗黑李毓芬」的辣模Mandi陳香菱，時常在YouTube頻道分享兩性相關的影片，受到不少網友喜愛。近日她現身AGA成人動漫展，街訪現場女生的性經驗人數，半小時內累計破100人才算過關，想不到有位正妹Coser自爆跟50人發生關係過，令陳香菱吃驚不已。

陳香菱陸續訪問「台俄混血」榕榕、又又、茉莉等12位女生，累計性經驗人數為40人，讓陳香菱頗意外，直言：「沒想到這裡的女生性經驗都很少。」接著她訪問到正妹Coser「肉包」，對方一入鏡馬上脫外套展現誠意，淡定地透露性經驗人數為50個左右，陳香菱當場驚呼：「真的假的？」

肉包坦言自身較為肉慾，所以挑對象的原則主要以長相順眼乾淨、相處得來為主，沒有刻意追求性經驗數量，看狀況再發生第2、第3次轉為固定的對象，但有遇過男方不願意，兩人聊不來就不再連絡。

被問到有沒有遇過最喜歡、印象深刻的對象？肉包坦言是現任男友，當初是「P友扶正」，大讚對方「好用又帥」，讓陳香菱露出羨慕的眼神直呼：「你賺到了！」街訪到最後，陳香菱算出自己已蒐集到「135人斬」，順利達到目標，也自爆性經驗人數約20人，是所有受訪女性中的第三名。