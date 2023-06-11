宏都拉斯總統卡蕬楚在兩國建交剛三個月時訪華，據香港《文匯報》引述中國大陸社科院拉丁美洲研究所研究員周志偉分析，此舉直接體現出宏國對華友好態度和深化與中國大陸展開有效率的全方位合作的迫切願望。周志偉指出，可以預見，卡蕬楚此次訪華將展開都兩國多領域務實合作，並成為兩國關係的「提速器」。

周志偉指出，宏都拉斯方面與中國大陸開展合作的願望是迫切的，因為實際上宏都拉斯國內經濟發展所遇困難較多，經濟社會發展水平也不是特別高。他們期待與全球最有活力的市場進行全方位合作，為自己國家經濟民生帶來一些積極利多。

就宏都拉斯遞交加入金磚國家新開發銀行申請，周志偉表示，一方面是卡蕬楚本人與巴西總統盧拉、新開發銀行行長羅塞夫本身有着深厚的友好關係。最重要的一方面是金磚國家合作機制已經充分體現出其在全球體系改革方面的排頭兵和核心引擎，吸引著不只是宏都拉斯乃至更多國家加入，通過與發展潛力巨大新興大國合作，對自己國家經濟發展帶來推動。「從全球體系改革或者是去美元化、對抗美國霸權等各個方面，金磚國家都在發揮着引領作用，也削弱了美國在多邊金融機構中的霸權地位。」

周志偉表示，卡蕬楚訪華兩國將在多個領域展開務實合作。首先會基於宏都拉斯本國的經濟發展需求和產業結構，談及一些基礎設施，包括水電站、高速公路和機場等基礎建設項目會進一步推進和深化。「一方面是建交前，中國參與宏都拉斯水電站項目影響正面，一方面宏都拉斯基礎設施缺口很大」。其次，宏都拉斯會推介本國優勢的產品，比如農產品咖啡、海產品龍蝦等。再來，相信兩國會在「一帶一路」方面和自由貿易談判方面有一些高效合作。還有就是人文交流和教育方面。

周志偉最後指出，相信卡蕬楚訪華將為兩國關係起到「提速器」作用。無論是中國大陸市場需求，還是投資的可供給性，都會對宏都拉斯的各方面發展發揮明顯的加速帶動作用。也會讓兩國關係得到一個加速的全方位的發展。