國3龍潭段小客車起火，駕駛逃生未受傷未造成塞車。(國道警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

國道3號南向67.4公里龍潭路段，今日上午7時5分左右接獲通報，有1部自小客車起火燃燒，警消獲報前往現場，封閉外側車道及路肩處理火勢，67歲陳姓駕駛發現車子起火趕緊下車逃生，所幸沒有受傷，整起事故並未波即其他車輛，現場約在8點排除，後方車流並未回堵。

國道警方表示，陳姓男子駕駛小客車行經該路段，發現車輛有異狀，趕緊停靠路肩，車輛隨後起火燃燒，警消獲報後立即趕到現場，7時33分將火勢撲滅，8時5分現場排除，後方車流未回堵，詳細的起火原因仍待桃園市消防局進一步調查。

警方呼籲用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員盡速下車面向來車，退到護欄外或安全處所待援，並利用1968APP警政報案功能向國道警方報案求援。