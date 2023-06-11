女星周曉涵演過不少知名戲劇，加上氣質甜美的外型和D級好身材，被封為「偶像劇女神」、「美胸女神」，周曉涵也不吝嗇放送福利，在昨（10）深夜曬出多張床上自拍，周曉涵對著鏡頭俏皮嘟嘴，性感「俯趴姿勢」解放傲人上圍，辣照讓網友眼睛大吃冰淇淋。

照片中，周曉涵辣穿低胸、細肩帶連身衣趴在床上，辣秀S曲線，豐滿上圍、俏臀若隱若現，完美身材一覽無遺，周曉涵俏皮地對鏡頭嘟嘴、擺拍，眼神誘惑、電力十足，她臉蛋俏麗、五官精緻，辣照零瑕疵，美得像芭比娃娃。

周曉涵吸引林舒語直呼：「要不要這麼辣」，臧芮軒也讚嘆：「哇！」網友紛紛留言狂讚：「好胸喔」、「女皇好甜」、「這視角我不行」、「看到卡稱了」，還有眼尖網友看到腳底入鏡，直說：「腳底足控福利」、「女神的腳好美」。

周曉涵無時無刻都保持狀態100分，她也不吝嗇分享保養祕訣：「胸部平時都勤做保養，補充蛋白質，適時補充脂肪食物」，就不用臨時抱佛腳了。