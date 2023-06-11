前新竹市長林智堅因台大國發所論文抄襲案，被調查官余正煌提告侵權的案件9日結案，兩人達成和解，但林也被媒體人黃揚明踢爆，曾說本來桃園市是他的。而針對林智堅的說法，國民黨智庫執行長、前立委柯志恩也嗆問林「憑什麼？」

黃揚明9日在臉書發文指出，林智堅在法庭上不斷強調自己是受害者，因為本來桃園市是他的，但後來沒了。但法官卻點出余正煌被「冷凍」，余也強調，自己不但被調為內勤、考績打乙等，最近還被監察院調查，林智堅則對此淡淡回應，他現在沒有能力幫余做什麼。

柯志恩昨（10）日在政論節目《TVBS戰情室》嗆問，林智堅憑什麼認為桃園是他的？她直言，即使論文門案沒有爆發、林智堅在選舉中對上桃園市長張善政，他會不會擊敗張、贏得市長寶座，「真的是鹿死誰手不知道」。

另外，柯志恩也指出，她相信民進黨的雙標，只要是落敗、狀況很淒慘的人，未來升高的比例都很高，但同台的前立委郭正亮預言，民進黨總統候選人賴清德上任黨主席後，曾拍板「學倫機制」，所以林智堅立刻重返政府的機率非常低，賴「不會做這種事」。